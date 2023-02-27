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Сорокина встретилась с руководителями и активистами НКО

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с руководителями и активистами рязанских некоммерческих организаций. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Сорокина отметила, что в прошлом году 27 февраля решили учредить праздник — День социально ориентировочных НКО в регионе.

«Сегодня в теплой, дружеской атмосфере встретилась с руководителями и активистами НКО. НКО протягивают руку помощи тем, кто в этом нуждается. Они всегда на связи с жителями, первыми узнают о проблемах, помогают нам вникнуть в их суть и решить. Особая благодарность за поддержку участников СВО и членов их семей. Вклад каждой организации в эту деятельность неоценим», — отметила мэр города.

Сорокина добавила, что в регионе продолжится работа по поддержке НКО. Организациям планируют предоставить помещения, для этого предлагают варианты.

«Благодаря усилиям общественников, волонтеров, неравнодушных рязанцев они преображаются и становятся местами добрых встреч, заботы, человечности», — сообщила глава горадминистрации.

Также она рассказала, что расширяется общественное пространство «Дом ТОС», двери которого открыты для общественных организаций.

«Впервые в этом году на уровне города начнем механизм премирования НКО. Уверена, это поможет стимулировать горожан участвовать в работе общественных организаций», — заявила Сорокина.

Она поблагодарила участников мероприятия.