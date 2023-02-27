Сорокина обсудила уборку дворов и жалобы рязанцев на редко ходящий общественный транспорт

Елена Сорокина на совещании обсудила уборку дворов, покупку квартир для детей-сирот, а также жалобы рязанцев на работу транспорта в вечернее время.

Мэр города Елена Сорокина в понедельник, 27 февраля, провела еженедельное рабочее совещание, сообщает администрация Рязани.

Как отметили на совещании, из-за скачков температуры с отрицательных до положительных, внимание городские службы сосредоточили на обработке магистралей и пешеходных зон. Мэр поручила усилить контроль за состоянием дворов, так как не все управляющие компании проводят работу по уборке надлежащим образом.

Еще один вопрос, который рассмотрели на совещании — покупка квартир для детей-сирот. В этом году планируют приобрести 56 квартир, по 14 уже заключены договоры.

На совещании Елена Сорокина заметила, что в минувшие праздники, с 23 по 26 февраля, рязанцы жаловались на работу общественного транспорта в вечернее время.

Сотрудники управления транспорта объяснили, что провели мониторинг по данным ГЛОНАСС. Оказалось, что нарушения интервалов движения произошли с 21.00 до 22.00. По мнению работников управления, причина — отсутствие контроля со стороны перевозчика и недостаточная работа диспетчеров.

На совещании решили пригласить на встречу перевозчиков, чтобы решить вопросы.