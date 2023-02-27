Рязанский кожевенный завод поделился с региональными меропритиями опытом по повышению производительности труда

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» состоялась рабочая встреча по обмену практиками бережливого производства. Своим опытом внедрения эффективных технологий с сотрудниками региональных предприятий нацпроекта поделилось АО «Русская кожа». В числе участников мероприятия ООО «Фибратек», ООО «Печатные технологии», АО «Окское», а также представители регионального центра компетенций (РЦК) Рязанской области.

Гостям компании представили работу производственных площадок, а также лучшие практики бережливого производства.

По словам эксперта по цифровизации РЦК Алексея Карпова, рязанским предприятиям интересны яркие примеры реальной работы российских производств. «Никогда нельзя останавливаться на достигнутом, — отметил Алексей Карпов. — Наша основная задача, как специалистов РЦК, показать и замотивировать сотрудников действовать, следуя за бережливыми технологиями».

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.