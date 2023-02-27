Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов в минувшие выходные
В прошедшие выходные в Рязанской области провели массовые рейды по охране общественного порядка. Сотрудники УМВД зафиксировали 1713 административных нарушений, раскрыли 51 преступление.
Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов в минувшие выходные. Об этом
Во время рейдов остановили 24 пьяных водителя. Десять человек отказались от освидетельствования. Шестеро водителей повторно сели за руль в пьяном состоянии.
Кроме того, полицейские изъяли 38 литров нелегального алкоголя.
Задержан один гражданин, находившийся в федеральном розыске.
В целях профилактики телефонного и интернет-мошенничества полицейские вручали памятки жителям и гостям региона.
Отмечается, что рейды продолжатся.