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Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов в минувшие выходные
В прошедшие выходные в Рязанской области провели массовые рейды по охране общественного порядка. Сотрудники УМВД зафиксировали 1713 административных нарушений, раскрыли 51 преступление.

Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов в минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В прошедшие выходные в Рязанской области провели массовые рейды по охране общественного порядка. Сотрудники УМВД зафиксировали 1713 административных нарушений, раскрыли 51 преступление.

Во время рейдов остановили 24 пьяных водителя. Десять человек отказались от освидетельствования. Шестеро водителей повторно сели за руль в пьяном состоянии.

Кроме того, полицейские изъяли 38 литров нелегального алкоголя.

Задержан один гражданин, находившийся в федеральном розыске.

В целях профилактики телефонного и интернет-мошенничества полицейские вручали памятки жителям и гостям региона.

Отмечается, что рейды продолжатся.