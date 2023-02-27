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Руководителя рязанской строительной компании осудили за присвоение более восьми миллионов рублей дольщиков
На предварительном следствии и в суде директор вины не признал.

Руководителя рязанской строительной компании осудили за присвоение более восьми миллионов рублей дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Компания занималась строительством многоквартирного дома в Дядькове без соответствующего разрешения и наличия собственных средств. Несмотря на это, в доме продавали квартиры, а с покупателями заключали договора беспроцентного займа с участием в долевом строительстве. Деньги вносились в кассу с выдачей приходных кассовых ордеров.

С 23 мая 2016 года по 14 июня 2017 года компания незаконно привлекла к строительству 8 512 140 рублей. К настоящему момент многоквартирный дом не достроен и не введен в эксплуатацию, деньги гражданам также не вернули.

Против руководителя строительной компании возбудили уголовное дело по части 2 статьи 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере»).

На предварительном следствии и в суде директор вины не признал. Суд назначил ему полтора года исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.