Рогов: наступление ВСУ на южном направлении может привести к главной битве СВО

К решению проведения наступления ВСУ подталкивает Запад, но в ходе этой битвы Киев потерпит поражение.

Наступление ВСУ на южном направлении может привести к главной битве СВО. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет « МК ».

Он уточнил, что к решению проведения наступления ВСУ подталкивает Запад, но в ходе этой битвы Киев потерпит поражение.

Рогов также отметил, что России известны планы по наступлению, а военнослужащие готовы защищать границы от любой агрессии.

Если все же ВСУ произведут наступление, то понесут невосполнимые потери, добавил Рогов и подчеркнул, что, возможно, решающее столкновение произойдет именно на запорожской земле.