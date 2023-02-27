Рогов: наступление ВСУ на южном направлении может привести к главной битве СВО
К решению проведения наступления ВСУ подталкивает Запад, но в ходе этой битвы Киев потерпит поражение.
Наступление ВСУ на южном направлении может привести к главной битве СВО. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет «
Он уточнил, что к решению проведения наступления ВСУ подталкивает Запад, но в ходе этой битвы Киев потерпит поражение.
Рогов также отметил, что России известны планы по наступлению, а военнослужащие готовы защищать границы от любой агрессии.
Если все же ВСУ произведут наступление, то понесут невосполнимые потери, добавил Рогов и подчеркнул, что, возможно, решающее столкновение произойдет именно на запорожской земле.