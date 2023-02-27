Раскрыты новые потери ВСУ на Донецком направлении

За сутки российские войска уничтожили на Донецком направлении более 250 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений Южной группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что противник потерял два танка, четыре боевые бронемашины, пять автомобилей и гаубицу Д-20.

В районе Артемовска также был поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. В районе Новомаркова уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.