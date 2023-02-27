Путин заявил, что военнослужащие сил специальных операций доказали верность присяге

Владимир Путин заявил, что военнослужащие сил специальных операций доказали верность присяге. Об этом президент России сказал во время поздравления с честь Дня сил специальных операций, передает телеканал « Звезда ».

Путин отметил доблесть бойцов ССО, защищающих товарищей и мирных жителей от украинских националистов.

«Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю», — заявил Путин.

Также глава государства подчеркнул, что владение современными видами вооружения и военной техники сформировали уникальную школу воинского мастерства.

Путин поблагодарил военнослужащих российских Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине.