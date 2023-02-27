Представителям рязанских компаний рассказали о преимуществах национального проекта «Производительность труда»

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5% на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

20 февраля состоялась деловая встреча представителей ОАО «Российские железные дороги» с рядом руководителей рязанских предприятий — потенциальных участников национального проекта «Производительность труда», а также специалистами регионального центра компетенций (РЦК) Рязанской области. Участники обсудили преимущества программы и условия вступления региональных компаний в нацпроект.

О тех преимуществах, которые дает нацпроект «Производительность труда», его промежуточных результатах, реальных кейсах и лучших региональных практиках внедрения участникам деловой встречи рассказали представители РЦК.

«Предприятия, уже реализующие нацпроект на своих территориях, смогли добиться значительного снижения уровня незавершенного производства, оптимизировать и сократить время протекания процессов, а также увеличить выработку и создать более комфортные условия труда», — поделился специалист РЦК Роман Филатов.

По словам начальника центра повышения эффективности труда персонала РЖД Артема Черногаева, на сегодняшний день у рязанских предпринимателей есть возможность не только открыто говорить о существующих проблемах, но и решать их совместно с экспертами в сфере бережливого производства. Он также отметил высокую эффективность работы с «узкими» местами в производственных процессах и разрешать их путем применения инструментов бережливого производства при поддержке экспертов регионального центра компетенций.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5% на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.