Представители РГАТУ выступили на открытом фестивале искусств национальных культур

19 февраля в Рязани прошел ежегодный открытый фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан». Участниками фестиваля стали более 200 человек.

19 февраля в Рязани прошел ежегодный открытый фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан». Участниками фестиваля стали более 200 человек.

Свои номера на фестивале показывали творческие коллективы национальных диаспор, проживающих в Рязанской области, а также иностранные студенты, обучающиеся в университетах Рязани — сербы, мексиканцы, моразербайджанцы, туркмены, испанцы и другие.

В мероприятии также приняли участие слушатели подготовительного отделения факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования Рязанского агротехнологического университета.

Тшиголо Глоар Машека (Демократическая Республика Конго) выступил с песней «Поющий дух», а танцевальный коллектив из Республики Камерун представил композицию «Фристайл», соединившую элементы народного и традиционного танцев.