Появились подробности смертельной массовой аварии в Скопинском районе

ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, в 12:27 на 251 километре трассы Р-22 «Каспий».

Пресс-служба регионального управления МВД сообщила подробности смертельной массовой аварии в Скопинском районе.

ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, в 12:27. На 251 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись четыре автомобиля — Lada Granta, Nissan Qashqai, Mitsubishi и Lexus.

В аварии погиб 31-летний водитель Lada. 61-летний водитель и 58-летняя пассажирка Nissan получили травмы, им оказали медпомощь.

Проводится проверка.