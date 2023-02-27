Полянская птицефабрика присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5%.

9 февраля на базе СПК «Полянская птицефабрика» состоялось стартовое совещание, посвященное вступлению компании в национальный проект «Производительность труда». Участниками рабочей встречи стали специалисты регионального центра компетенций (РЦК) Рязанской области, а также сотрудники и руководители предприятия.

Как отметил заместитель директора по развитию СПК «Полянская птицефабрика» Вячеслав Еремич, компания стремится стать лучше в своем деле. «Задача сотрудников достичь порядка на рабочих местах. Кроме того, научиться коммуницировать друг с другом, видеть „узкие места“ в рабочих процессах, и главное — уметь налаживать их, чтобы упростить жизнь», — поделился Вячеслав Еремич.

По словам руководителя проекта РЦК Вячеслава Бозванова, «любые изменения непременно являются выходом из зоны комфорта и нужно стараться максимально быстро принимать предлагаемые изменения».

«Теперь в течение ближайших трех месяцев компании предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению пилотного потока. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных процессах», — поделился руководитель проекта РЦК.

СПК «Полянская птицефабрика» специализируется на выращивании зерновых, а также зернобобовых культур и семян масличных культур.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5%.