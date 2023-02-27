Польша поставляла первые боеприпасы на Украину до начала СВО

Польша вооружала Украину до начала СВО, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Польша вооружала Украину до начала СВО, сообщает ТАСС .

Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в опубликованном в понедельник, 27 февраля, интервью изданию Polska Metropolia Warszawska.

«Первые поставки боеприпасов на Украину мы отправили еще перед началом войны», — сказал Мариуш Блащак. По его данным Польша передала Украине до сегодняшнего момента танки Т-72, артиллерийские снаряды, боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

«Также мы обучаем украинских солдат обслуживанию танков Leopard 2 и гаубиц Krab. Скоро мы передадим танки Leopard 2″, — заявил он.

Всего за минувший год Польша передала Украине военную помощь на сумму 2,2 миллиарда евро.