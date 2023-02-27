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Польша поставляла первые боеприпасы на Украину до начала СВО
Польша вооружала Украину до начала СВО, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Польша вооружала Украину до начала СВО, сообщает ТАСС.

Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в опубликованном в понедельник, 27 февраля, интервью изданию Polska Metropolia Warszawska.

«Первые поставки боеприпасов на Украину мы отправили еще перед началом войны», — сказал Мариуш Блащак. По его данным Польша передала Украине до сегодняшнего момента танки Т-72, артиллерийские снаряды, боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

«Также мы обучаем украинских солдат обслуживанию танков Leopard 2 и гаубиц Krab. Скоро мы передадим танки Leopard 2″, — заявил он.

Всего за минувший год Польша передала Украине военную помощь на сумму 2,2 миллиарда евро.