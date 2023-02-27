Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
-1°
Срд, 01
-4°
Чтв, 02
-5°
ЦБ USD 75.43 0.72 28/02
ЦБ EUR 79.62 0.05 28/02
Нал. USD 74.75 / 76.7 27/02 17:55
Нал. EUR 74.75 / 76.7 27/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
4 090
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
5 544
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
5 915
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
8 186
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На Украине подтвердили сосредоточение войск у границы с Приднестровьем

На Украине подтвердили сосредоточение войск у границы с Приднестровьем. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк в в эфире телеканала «Рада», пишет РИА Новости.

По ее словам, украинские силы, расположенные возле границ Приднестровья, «адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России».

На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья.