На Украине подтвердили сосредоточение войск у границы с Приднестровьем

На Украине подтвердили сосредоточение войск у границы с Приднестровьем. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк в в эфире телеканала «Рада», пишет РИА Новости.

По ее словам, украинские силы, расположенные возле границ Приднестровья, «адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России».

На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья.