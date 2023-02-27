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На Рязанском приборном заводе сотрудникам вручили ветеранские удостоверения
Ветеранские удостоверения работникам предприятия в торжественной обстановке вручил директор по производствуАО «ГРПЗ» Михаил Ларин.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») 34 человека удостоены почетных званий «Заслуженный ветеран труда завода» и «Ветеран труда завода».

Ветеранские удостоверения работникам предприятия в торжественной обстановке вручил директор по производству АО «ГРПЗ» Михаил Ларин.

Обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия, он отметил: «Сегодня мы продолжаем нашу замечательную традицию — вручение ветеранских удостоверений тем, кто долгие годы верой и правдой служит родному заводу. Уважаемые ветераны, благодарю вас за многолетний плодотворный труд. Всех вас объединяет любовь к своей профессии и приборному заводу. Вы — хранители славных традиций предприятия. Каждый из вас обладает огромным опытом, который вы передаете молодым коллегам, олицетворяя, таким образом, связь поколений».

Звания «Ветеран труда завода» удостоены 13 сотрудников. Оно присваивается за безупречную работу на протяжении 25 лет и более.

Удостоверение «Заслуженный ветеран труда завода» вручили 21 работнику АО «ГРПЗ». Оно присваивается за добросовестный высокопроизводительный труд мужчинам и женщинам, которые проработали на предприятии 35 и 30 лет соответственно и имеют звание «Ветеран труда завода», государственные, правительственные, региональные и заводские награды. Заслуженные ветераны труда завода награждаются памятными подарками, премией и получают ежемесячную доплату. Их имена заносятся в заводскую книгу почета.

В числе удостоенных ветеранских званий — рабочие, специалисты, руководители.