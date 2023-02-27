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На «Фабрике процессов» рассказали, как учат бережливому производству

9 февраля на базе Агентства развития бизнеса состоялся обучающий тренинг «Фабрика процессов». Его участниками стали топ-менеджеры предприятий-участников национального проекта «Производительность труда — ООО «Фибратек» и ООО «Печаные технологии», а также компании регпроекта «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области» — ООО «Гранат», ООО «АКБ-Пром», ООО «Вентмаркет», ООО «Винтон» и ООО «СПФ-Рязань».

По словам специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Рязанской области — организаторов тренинга, фабрика процессов — это имитация производственного процесса, в котором участвуют, как правило, представители одной организации. В ходе обучения воссоздаются 3 рабочие смены по 20 минут. Каждый из участников получает роль в производственном процессе: начальник производства, работник склада, рабочие, выполняющие определенные операции, приемщик продукции. В течение 20 минут команда должна изготовить 10 деталей, причем «клиент» приходит за деталью каждые две минуты. После окончания смены команда обсуждает происходившее и пытается найти способы оптимизировать рабочий процесс.

Как отметил руководитель РЦК Павел Крутов, беспорядок на рабочем месте, излишняя транспортировка, неиспользованный человеческий потенциал — это лишь несколько потерь, которые могут возникать в ходе рабочего процесса.

«Участие в тренинге позволяет сотрудникам иначе взглянуть на привычный производственный процесс. По итогам интерактивного обучения на «Фабрике процессов» они начинают буквально видеть потери и недостатки в своей работе», — поделился Павел Крутов.

Впервые «Фабрика процессов» была организована в регионе в 2020 году. За это время, на ее площадке обучились свыше 1000 сотрудников предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Стать участником «Фабрики процессов» можно как в индивидуальном порядке, так и целыми командами от организации. Для этого необходимо обратиться в Агентство развития бизнеса Рязанской области по телефону +7 (4912) 600-513.