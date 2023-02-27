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На 11 рязанских улицах отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На 11 рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В понедельник, 27 февраля, до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гагарина, дома №№ 69, 71 корпус 1, 71, 71-а, 73 корпус 1, 73, 75, 166, 71 корпус 2 (детский сад № 84);
  • улица Островского, дома №№ 18 корпус 1, 20 корпус 1, 22 корпус 1, 24-а (детский сад № 71);
  • улица Полетаева, дома №№ 19 корпус 1, 21, 23, 25;
  • улица Татарская, дома №№ 68, 72 (храм), 93, 95;
  • улица Черновицкая, дома №№ 1/77, 3, 5, 7, 9/30, 5 корпус 1 (детский сад № 87);
  • площадь 50 лет Октября, дома №№ 1, 2 строение 1;
  • улица Птицеводов, дом № 12.

Подвоз технической воды организовали с 10:00 по адресу: улица Черновицкая, дом № 5 корпус 1.

До 20:00 холодную воду отключили на следующих улицах:

  • улица 1-я Прудная, дома №№ 24, 24-а;
  • улица Связи, дома с 5/4 по 19, с 8/2 по 22, 10-б (магазин «Апельсин»);
  • улица Соколовская, дома №№ 2-а, 2-б, 1-в (Райгаз);
  • улица 4-й Новый проезд, дома с 3 по 15 (нечетная сторона), с 2 по 14 (четная сторона).

Подвоз воды организовали по адресу: улица Связи, дом № 17-а (школа № 38).

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.