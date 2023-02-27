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Москвича осудят за попытку дать взятку полицейскому в Рязанской области

В Рязанской области осудят жителя Москвы 1974 года рождения за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 24 февраля 2023 года автомобиль, на котором ехал подозреваемый, остановили сотрудники ГИБДД. В полуприцепе нашли предметы одежды без разрешительных документов на них.

В служебном кабинете мужчина попытался дать полицейскому взятку в размере 300 тысяч рублей. Сотрудник отказался от денег.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» ч. асти 4 статьи 291 УК РФ.