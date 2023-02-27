Команда РГАТУ приняла участие в XII всероссийской спартакиаде «Здоровье»

Соревнования прошли на базе Пензенского ГАУ.

В феврале 2023 года представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в XII всероссийской спартакиаде «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов Минсельхоза России, которая проходила на базе Пензенского ГАУ.

На протяжении пяти дней соревновались более 500 человек — ректоры, деканы, профессоры, преподаватели и сотрудники из 35 аграрных вузов. В программу зимней спартакиады вошли настольный теннис, волейбол, шахматы, лыжные гонки, мини-футбол, плавание, стрельба, дартс.

Команда спортсменов Рязанского агротехнологического университета в составе 12 человек во главе с ректором Александром Шемякиным соревновалась в пяти видах спорта — дартс, плавание, лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки и шахматы. Александр Шемякин участвовал в личном зачете в соревнованиях по плаванию.

В общем зачете команда Рязанского агроуниверситета заняла 14 место. В личном зачете доцент Ольга Лукьянова в соревнованиях по плаванию занята третье место.