Движение остановленного в Рязанской области поезда восстановили

В Рязанской области восстановили возобновлении движение поезда № 29 Новороссийск-Москва со станции Денежниково. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

В 17:15 пассажирский поезд № 29 Новороссийск — Москва отправился по маршруту со станции Денежниково. В МЖД отметили, что время отклонения от графика составляет полтора часа. На станции Кораблино продолжается работа правоохранительных органов.

Задержка поезда № 125 Новороссийск — Москва составляет около трех часов.

«Оперативную информацию о движении поезда можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО „РЖД“: 8-800-775-00-00. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — добавили в сообщении.

Напомним, поезда остановили днем 27 февраля.