Дороги в Артемовск перешли под контроль российских военных

Военно-политический эксперт сообщил о полном контроле дорог вокруг Артемовска.

Дороги в Артемовск перешли под контроль сил России, сообщает ТАСС .

Российские силы перекрыли снабжение украинских военных по всем дорогам вокруг Артемовска. Об этом агентству сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Артемовск, наконец, провалился в классическое оперативное окружение, наши силы полностью контролируют дороги, ведущие в город. Нарушен и прекращен подвоз боеприпасов гарнизону ВСУ, прекращена ротация и подвоз пополнения живой силы», — сказал он.

Таким образом, как сообщает ТАСС, Украина в ближайшее время потеряет важный транспортный узел для снабжения украинской группы войск на Донбассе. За город идут ожесточенные бои.