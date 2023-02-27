Депутат Госдумы предложил конфисковывать машины у нарушителей на нужды армии
Машины у граждан, систематически нарушающих ПДД, предлагается конфисковывать без компенсационных выплат в одностороннем порядке.
Депутат Госдумы Василий Власов предложил конфисковывать машины у нарушителей на нужды армии. Об этом пишет
Власов предложил конфисковывать автомобили у граждан, систематически нарушающих ПДД, без компенсационных выплат в одностороннем порядке. Он отметил, что российским военным для выполнения задач, поставленных в рамках спецоперации, требуются машины с высокими техническими характеристиками и с повышенной проходимостью.
Также депутат подчеркнул, что фракция ЛДПР ранее уже поднимала вопрос о конфискации автомобилей у нарушителей, которые фактически игнорируют правила дорожного движения.