Депутат Госдумы предложил конфисковывать машины у нарушителей на нужды армии

Машины у граждан, систематически нарушающих ПДД, предлагается конфисковывать без компенсационных выплат в одностороннем порядке.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил конфисковывать машины у нарушителей на нужды армии. Об этом пишет RT со ссылкой на его письмо главе ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

Власов предложил конфисковывать автомобили у граждан, систематически нарушающих ПДД, без компенсационных выплат в одностороннем порядке. Он отметил, что российским военным для выполнения задач, поставленных в рамках спецоперации, требуются машины с высокими техническими характеристиками и с повышенной проходимостью.

Также депутат подчеркнул, что фракция ЛДПР ранее уже поднимала вопрос о конфискации автомобилей у нарушителей, которые фактически игнорируют правила дорожного движения.