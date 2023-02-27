Четверо пьяных мужчин избили и ограбили рязанца в поселке Строитель
Четверо пьяных мужчин избили и ограбили рязанца. По информации пресс-службы
Прибывшие полицейские задержали четверых нетрезвых мужчин. Пострадавший сообщил правоохранителям, что у него отобрали телефон. Смартфон полицейские нашли спрятанным у одного из нападавших в носке. Сообщается, что грабителю 20 лет и он житель Рязанского района.
Задержанных доставили в отделение полиции. Против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Грабеж», предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.