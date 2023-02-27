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Бренд блинчиков № 1 в России «С Пылу С Жару» принял участие в городских масленичных гуляниях. Фоторепортаж

В субботу, 25 февраля, в Рязани прошли масленичные гуляния. Партнером мероприятий стал бренд «С Пылу С Жару». Фоторепортаж опубликован на сайте бренда.

Праздники состоялись на Лыбедском бульваре и в Лесопарке. Рязанская компания представила на них свои новинки, такие как шоколадные блинчики «Dessert» с белым шоколадом и линейку «Premium», а также традиционный ассортимент.

Для посетителей работал аквагрим и аниматоры, а все желающие могли получить небольшой сувенир от компании. Также на площадке Лесопарка фирменными призами от «С Пылу С Жару» были награждены победители фестиваля экстремальной силы «Богатырский дух».

В настоящий момент в Рязани бренд представлен во всех федеральных сетях и более 1000 розничных магазинов. «С Пылу С Жару» являются блинчиками № 1 в России*.

*По данным потребительской панели «ГФК-Русь» (ОГРН 1027739386949), по объему покупок замороженных готовых к употреблению блинов в натуральном выражении за период с декабря 2018 по ноябрь 2019 (год в целом, размер выборки: 20000 домашних хозяйств в РФ).