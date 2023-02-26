В США назвали сроки полной капитуляции Зеленского

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на YouTube заявил, что осенью этого года украинская военная машина будет уничтожена. Об этом передает РИА Новости .

«Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», — сказал Риттер.

Он спрогнозировал разгром украинской армии и пленение оставшихся украинских солдат к октябрю этого года.

Ранее Скотт Риттер заявил, что президент Владимир Зеленский потерпит поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера. Он предположил, что лучшее для украинского лидера на данный момент — это покинуть страну.