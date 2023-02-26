В Саратове молодой человек избил двух девушек-фельдшеров скорой помощи

В Саратове молодой человек напал на сотрудников бригады скорой помощи. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Он сообщил, что в воскресенье, 26 февраля, около 14:30 фельдшерская бригада Саратовской областной станции скорой медицинской помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыли по вызову к женщине на улицу Тульскую. На медиков напал ее сын и стал избивать девушек.

На место вызвали полицию. Пострадавших фельдшеров доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.