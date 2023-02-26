В Рязанской области в ДТП погиб 39-летний водитель

В Скопинском районе в ДТП погиб 39-летний водитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

26 февраля примерно в 13:00 в Скопинском районе на 251-м километре дороги Р22 «Каспий» столкнулись автомобили Lada Granta, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и Lexus.

39-летний водитель автомобиля Lada от полученных травм скончался на месте ДТП.

58-летний водитель 59-летняя пассажирка Nissan получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь. Пострадавших среди несовершеннолетних нет.

На месте ДТП работает полиция. Обстоятельства уточняются.