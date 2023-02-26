В Рязанской области в ДТП погиб 39-летний водитель
В Скопинском районе в ДТП погиб 39-летний водитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
26 февраля примерно в 13:00 в Скопинском районе на 251-м километре дороги Р22 «Каспий» столкнулись автомобили Lada Granta, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и Lexus.
39-летний водитель автомобиля Lada от полученных травм скончался на месте ДТП.
58-летний водитель 59-летняя пассажирка Nissan получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь. Пострадавших среди несовершеннолетних нет.
На месте ДТП работает полиция. Обстоятельства уточняются.