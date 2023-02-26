Рязанцы проводили зиму гуляниями на Лыбедском бульваре

В субботу, 25 февраля, в Рязани на Лыбедском бульваре прошли праздничные гуляния «Душа моя — Масленица». Об этом сообщил сайт мэрии.

К празднования присоединилась глава горадминистрации Елена Сорокина. Она поучаствовала в открытии частного музея «Пахнет хлебом».

На улице Почтовой в этот день прошло театрализованное шествие, повествующее о масленичной неделе и традициях каждого дня — «Красования на Почтовой». В проекте поучаствовал ансамбль народной песни «Купавушка». Отмечается, что многие гости пришли на гулянья в одежде русском народном стиле, что создавало особую атмосферу.

На главной сцене Лыбедского бульвара состоялась большая концертная программа с участием фольклорных коллективов города и области.

Также на Лыбедском бульваре работали «обжорные ряды», где гостей угощали блинами, каравайцами, оладьями, пирогами, калачами, лепешками, курниками, калинниками, киселем и чаем из самовара. Также на этой площадке прошло кулинарное шоу «Печем рекорд». Выпекали его сразу несколько команд: известные педагоги-наставники, представители «Отцы Рязани» и ТОС, известные люди города, молодые предприниматели, профессиональные повара.

Любителей активного отдыха на пешеходных улицах ждали спортивные игры, народные масленичные забавы, хороводы и потехи на «Скоморошинской горке».

Во время открытия музея «Пахнет хлебом» посетителям раскрыли секреты рязанских пекарей и рассказали, какой выпечкой славились рязанские селения. Гости музея узнали в какой момент Рязань была хлебной столицей России, как хлеб помог Рязанской области стать уникальным русским краем и многое другое. На Масленицу музей подготовил специальную интерактивную программу.

До 18:00 в воскресенье, 26 февраля, продолжит свою работу «Солнечная мастерская». На этой площадке дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению масленичных сувениров ручной работы.

Посетителям предложат сделать традиционную масленичную куколку, создать украшение из бисера, расписать декоративную поделку и многое другое. Некоторые поделки отправят военнослужащим в зону СВО.

26 февраля традиционные масленичные гуляния продолжатся на площадях перед ДК «Октябрь» и ДК «Приокский». Гости смогут прикоснуться к традициям старины, проводить зиму и попробовать блины.