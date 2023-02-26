Путин назвал ликвидацию России целью Запада

Президент Владимир Путин назвал ликвидацию России целью Запада. Об этом глава государства сообщил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости .

По словам Путина, Запад может принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов.

«У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно», — сказал президент России.

Он заявил, что целью этого является контроль и помыкание «этими частями».