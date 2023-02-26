Путин назвал главное условие побед России

Президент России Владимир Путин заявил, что главным условием достижений и побед России является сплоченность и единство народа. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости .

«Единство нашего народа. И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных», — сказал президент.

Он отметил, что единство народа является главнейшим условием всех достижений и побед.