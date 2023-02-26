Немецкие СМИ заявили, что конфликт между НАТО и Россией может затянуться на десять лет

Бундесвер ожидает, что война НАТО с Россией может затянуться на десять лет. Об этом сообщил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер, пишет Ura.ru .

Немецкая газета Zeit, сославшись на Вюстнера, отметила, что он призвал объединиться с Германией.

«Наивно полагать, что конфликт закончится в этом году. Мы переживаем десятилетие конфликта в Европе», — заявил глава Союза военнослужащих Бундесвера.

Он призвал Бундесвер быстрее оснащаться и модернизироваться.

«Мы можем продолжать поддерживать Украину, но в то же время нам самим нужно улучшаться», — подчеркнул Вюстнер.