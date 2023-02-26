На трассе из Петербурга в Москву из-за массового ДТП образовалась пробка в несколько километров

На трассе М11 из Петербурга в Москву из-за столкновения около десяти машин образовалась пробка в несколько километров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, на 504 км автомагистрали в Новгородском районе по направлению из Петербурга в Москву.

Один человек погиб, трое пострадали.

Предварительной причиной ДТП назвали гололедицу. Движение в сторону Москвы перекрыли и организовали объезд по дороге М10.

Отмечается, что людям приходится выбивать окна машин, чтобы выбраться из заблокированных автомобилей и избежать повторных столкновений.