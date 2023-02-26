Маск сделал заявление о госперевороте на Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине «без сомнений» произошел государственный переворот. Об этом передает РИА Новости .

На это заявление отреагировал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. В своем аккаунте в Twitter он написал, что «на Украине никогда не было переворотов».

«Свободные общества влияют на государства путем диалога/выборов. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — заявил Подоляк.