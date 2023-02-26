Директор ЦРУ заявил, что Китай может предоставить РФ летальное оружие против Украины

Директор ЦРУ Билл Бернс в интервью CBS News заявил, что руководство Китая рассматривает возможность о передаче России «летального оборудования». Об этом пишет « МК ».

Бернс подчеркнул, что окончательное решение не принято и фактических поставок пока нет. По его словам, поэтому администрация президента США решила «припугнуть» Си Цзиньпина и напомнила о том, что Китай ждут санкции в случае получения Москвой летального оружия.

Директор ЦРУ добавил, что положительное решение вопроса с поставками было бы «рискованной и неразумной ставкой» главы Китая.