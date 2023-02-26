Депутат Госдумы пообещал ВСУ «неприятный сюрприз»

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал план киевских властей вбить клин в российский фронт на юге элементом информационной войны. Он также добавил, что в случае агрессии украинские войска ждет неприятный сюрприз, передает РИА Новости .

Ранее замначальника ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что ВСУ весной будут готовы к контрнаступлению.

Он заявил, что одной из целей наступления является стремление «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России» и взять под контроль все бывшие регионы Украины, в том числе Крым.

Шеремет назвал заявления «популистскими» и заявил, что они сделаны для того, чтобы оправдать потери украинских националистов на фронте и поднять их упавший боевой дух.

«Но украинским националистам стоит знать, что в случае агрессии их ждет очень неприятный сюрприз. У России хватит решимости сполна ответит любому агрессору», — сказал депутат.