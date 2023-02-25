Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен отправить боевиков ВСУ за границу для подготовки захвата Крыма. Об этом передает РИА Новости .

По словам Зеленского, военные шаги предпринимаются.

«Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны», — сказал он.

Ранее врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что формируются штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса. Также на минувшей неделе замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Америка поддерживает удары Украины по военным объектам в Крыму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что это подтверждает роль Вашингтона как главного провокатора международной напряженности.