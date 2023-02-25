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Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен отправить боевиков ВСУ за границу для подготовки захвата Крыма. Об этом передает РИА Новости.

По словам Зеленского, военные шаги предпринимаются.

«Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны», — сказал он.

Ранее врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что формируются штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса. Также на минувшей неделе замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Америка поддерживает удары Украины по военным объектам в Крыму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что это подтверждает роль Вашингтона как главного провокатора международной напряженности.