ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать наступлению российских военных

ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать наступлению российских военных. Об этом РИА Новости сообщил собственный источник.

«В подконтрольной Киеву части Артемовска действительно противник взорвал дамбу. Подробностей пока нет. Пытается затруднить продвижение бойцов «Вагнера», — отметил собеседник агентства.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧВК «Вагнер» пишет, что речь идет о дамбе на водохранилище «Северный ставок». По сообщению советника врио главы ДНР Яна Гагина, в Артемовске вода начала затапливать частные дома и подвалы, в которых местные жители прятались от обстрелов.

Ранее комвзвода ЧВК «Вагнер» рассказал, что российским военным до центра Артемовска осталось менее двух километров. Также сообщалось, что бойцы «Вагнера» освободили населенный пункт Ягодное.

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