Вильфанд предсказал апрельскую погоду в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура в Центральной России в воскресенье, 26 февраля, поднимется до +2, +3 градусов. Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что плюсовая температура ожидается в ночь на воскресенье. Термометры покажут от нуля до +2 градусов. Днем ожидается до +2,+3 градусов, в некоторых регионах до +4 градусов.

«Осадки уже будут в виде снега, дождя и мокрого снега. В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что такой температурный фон характерен для первых дней апреля.