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В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной катастрофы
Бывший советник Пентагона главы также отметил, что Вашингтон предал Москву.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США нужно прислушаться к президенту России Владимиру Путину и восстановить договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом передает Life.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Макгрегор отметил, что Россия и США имеют достаточную мощь, чтобы уничтожить всю планету. Он призвал прислушаться к Путину, чтобы избежать всемирной катастрофы.

Бывший советник Пентагона главы также отметил, что Вашингтон предал Москву.

«В наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он (Владимир Путин. — прим. „Лайфа“) дал это четко понять», — отметил Макгрегор.