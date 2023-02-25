В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной катастрофы

Бывший советник Пентагона главы также отметил, что Вашингтон предал Москву.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США нужно прислушаться к президенту России Владимиру Путину и восстановить договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом передает Life .

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Макгрегор отметил, что Россия и США имеют достаточную мощь, чтобы уничтожить всю планету. Он призвал прислушаться к Путину, чтобы избежать всемирной катастрофы.

Бывший советник Пентагона главы также отметил, что Вашингтон предал Москву.

«В наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он (Владимир Путин. — прим. „Лайфа“) дал это четко понять», — отметил Макгрегор.