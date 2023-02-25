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В Смоленске 20-летняя девушка убила трехмесячного ребенка

В Смоленске 20-летняя девушка убила трехмесячного ребенка. Подробности происшествия опубликовало издание Readovka67.

Отмечается, что девушка ударила младенца, когда ругалась по телефону с отцом ребенка. После она вызвала скорую, но это не спасло ситуацию.

Ребенок умер от травматического отека мозга.

Как стало известно изданию, подозреваемая сама лишилась матери, когда была подростком. После этого год она провела в приюте.

«Детство у нее было нелегкое. Ее мама выпивала, — рассказала подруга подозреваемой. — Она когда выросла, сама тоже нередко могла выпить».

По словам собеседницы, в прошлом году она забеременела от молодого человека, с которым встречалась два года.

«Они решили рожать, но официально не женились», — рассказала подруга девушки.

Отец ребенка прокомментировал, что жил с девушкой вместе, а на момент трагедии был в Нижнем Новгороде по работе. Он узнал о случившемся и приехал ночью.

Решается вопрос о выборе меры пресечения.