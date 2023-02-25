В Рязанской области у девушки обманом украли телефон

В Новомичуринске у 26-летней местной жительницы украли телефон обманным путем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью на одной из улиц города к девушке подошел незнакомец и попросил воспользоваться ее телефоном для звонка. Она дала ему гаджет, но он скрылся вместе с телефоном.

Сотрудники уголовного розыска составили портрет подозреваемого, опросили очевидцев и установили личность мужчины. Его нашли и разыскали. Им оказался ранее судимый за развратные действия 27-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 59 УК РФ («Мошенничество»). По статье грозит до пяти лет лишения свободы.