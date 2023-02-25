В Рязанской области потеплеет до +5 градусов

В воскресенье, 26 февраля в регионе будет облачная погода. Временами пройдут осадки, возможны порывы ветра до 19 метров в секунду.

В Рязанской области потеплеет до +5 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В воскресенье, 26 февраля, в регионе будет облачная погода. Временами пройдут осадки — снег, мокрый снег или дождь.

На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами усилится до 14-19 метров в секунду.

Ночью и днем столбики термометров покажут 0,+5 градусов. К вечеру температура понизится до -2 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал апрельскую погоду в Центральной России.