В Рязани на улице 8 марта загорелся двухэтажный дом

Вечером в пятницу, 24 февраля, в Рязани рядом с улицей Совхозной загорелся двухэтажный дом. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

«Сейчас пожар рядом с домом по адресу: Совхозная, 6. Горит расселенный двухэтажный дом», — отметил автор видео.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что возгорание произошло на улице 8 марта в 21:25. В тушении участвовали семь единиц техники и 27 человек.

«По предварительной информации пострадавших нет, поврежден двухэтажный дом на площади около 300 кв. м», — добавили в сообщении.

Пожар локализовали в 21:58 пожар, в 22:55 — ликвидировали.