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В российских новостройках обнаружили повышенную концентрацию радиоактивного газа
В квартирах энергоэффективных домов зафиксировали повышенное содержание радона — он увеличивает вероятность развития рака легких.

В российских новостройках обнаружили повышенную концентрацию радиоактивного газа. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты мониторинга домов в России.

Ученые института промышленной экологии УрО РАН установили радиометры в квартирах многоэтажек Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени и Челябинска. Одна половина домов в выборке была построена в 1950—1990 годы, вторая — после 1999 года. Устройства измеряли объемную активность радона в течение трех месяцев более чем в тысяче квартир.

В результате в квартирах обнаружили повышенное в 1,2 — 2,4 раза содержание радона. Из-за утепленных балконов, окон с двойными рамами и особого расположения лестниц там нарушена циркуляция воздуха.

Содержание радона увеличивает вероятность развития рака легких в полтора раза, говорится в исследовании.

Уточняется, что 90% радона поступает в здание из грунта, поэтому если в основании здания монолитная герметичная плита, значимого источника поступления радона не будет.

Эксперты отметили, что для снижения концентрации радона нужно чаще проветривать помещение, предотвратить попадание газа в квартиры из подвалов, а также поможет герметизация полов и стен.