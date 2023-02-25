В полиции рассказали подробности ДТП в Александро-Невском районе с шестью пострадавшими

Авария произошла в пятницу, 24 февраля, в 20:00 на 328 километре трассы Р-22 «Каспий».

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии в Александро-Невском районе, где получили травмы шесть человек.

ДТП произошло в пятницу, 24 февраля, в 20:00 на 328 километре трассы Р-22 «Каспий». 43-летний житель Рязанского района за рулем «УАЗа» не справился с управлением и допустил занос прицепа, в котором находился «ВАЗ-2105» (спортинвентарь). После этого «УАЗ» столкнулся с Toyota Camry, которой управлял 39-летний житель Ряжска.

В аварии пострадали шесть человек — водитель «УАЗа» и его 14-летний пассажир, а также водитель Toyota и его пассажиры восьми, 14 и 37 лет. Всем пострадавшим оказали медпомощь.

Проводится проверка.