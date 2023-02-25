Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
Вск, 26
Пнд, 27
-1°
ЦБ USD 74.71 -0.15 23/02
ЦБ EUR 79.57 -0.19 23/02
Нал. USD 75.01 / 76.29 25/02 08:00
Нал. EUR 78.4 / 76.29 24/02 08:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
2 591
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
3 994
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
4 400
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
6 765
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В полиции рассказали подробности ДТП в Александро-Невском районе с шестью пострадавшими
Авария произошла в пятницу, 24 февраля, в 20:00 на 328 километре трассы Р-22 «Каспий».

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии в Александро-Невском районе, где получили травмы шесть человек.

ДТП произошло в пятницу, 24 февраля, в 20:00 на 328 километре трассы Р-22 «Каспий». 43-летний житель Рязанского района за рулем «УАЗа» не справился с управлением и допустил занос прицепа, в котором находился «ВАЗ-2105» (спортинвентарь). После этого «УАЗ» столкнулся с Toyota Camry, которой управлял 39-летний житель Ряжска.

В аварии пострадали шесть человек — водитель «УАЗа» и его 14-летний пассажир, а также водитель Toyota и его пассажиры восьми, 14 и 37 лет. Всем пострадавшим оказали медпомощь.

Проводится проверка.