В Новомичуринске возбудили уголовное дело против безработного, укравшего из «Пятерочки» шампунь

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему грозит год тюрьмы.

В Новомичуринске возбудили уголовное дело против безработного, укравшего из «Пятерочки» шампунь. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел 21 февраля. 22-летний местный житель зашел в супермаркет и вынес через кассу шампунь и два флакона дорогого геля для душа.

После этого мужчина решил постоять на крыльце магазина, чтобы убедиться, что за ним никто не следил.

Когда к нему подошли сотрудники полиции, новомичуринец не стал скрывать и рассказал, что украл из магазина.

Позже выяснилось, что он только отсидел десять суток за подобную мелкую кражу: пытался украсть из магазина колбасу и несколько плиток шоколада.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему грозит год тюрьмы.