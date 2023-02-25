В Новомичуринске возбудили уголовное дело против безработного, укравшего из «Пятерочки» шампунь. Об этом
Инцидент произошел 21 февраля. 22-летний местный житель зашел в супермаркет и вынес через кассу шампунь и два флакона дорогого геля для душа.
После этого мужчина решил постоять на крыльце магазина, чтобы убедиться, что за ним никто не следил.
Когда к нему подошли сотрудники полиции, новомичуринец не стал скрывать и рассказал, что украл из магазина.
Позже выяснилось, что он только отсидел десять суток за подобную мелкую кражу: пытался украсть из магазина колбасу и несколько плиток шоколада.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему грозит год тюрьмы.