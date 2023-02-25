В ходе СВО погиб выпускник Рязанского автомобильного училища майор Алексей Мишин

36-летний Алексей Мишин погиб, выполняя боевое задание, 15 января. Он учился в рязанской школе № 54, а после окончил Рязанское военное автомобильное училище.

В ходе СВО погиб выпускник Рязанского автомобильного училища майор Алексей Мишин. Об этом изданию « Владимирские новости » рассказала вдова майора Нелли Мишина.

36-летний Алексей Мишин погиб, выполняя боевое задание, 15 января. Он учился в рязанской школе № 54, а после окончил Рязанское военное автомобильное училище.

С 1989 по 1997 год Алексей Мишин жил в Чучкове, по месту службы отца.

«Майор выводил свое подразделение в условно безопасный район. Из-под огня противника он лично вытащил несколько раненых и вернулся за остальными. Но во время спасения тяжело раненного товарища подорвался на мине», — рассказала женщина.

Алексея Мишина похоронили на кладбище «Воскресенье» в Судогодском районе Владимирской области, на родине супруги. У него остались жена и двое детей.

Фото со страницы Нелли Мишиной