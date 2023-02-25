В Астраханской области «ВАЗ» столкнулся с лошадьми, погиб 18-летний водитель

Авария произошла вечером в пятницу, 24 февраля около села Самосделка.

В Астраханской области «ВАЗ» столкнулся с лошадьми, погиб 18-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла вечером в пятницу, 24 февраля. Около села Самосделка 18-летний водитель на «ВАЗ-21124» столкнулся с двумя лошадьми, которые перебегали дорогу.

От полученных травм молодой человек погиб на месте ДТП. Двух его пассажиров 17 и 18 лет с травмами доставили в больницу. Еще один пассажир, их ровесник, за медпомощью не обращался.

Отмечается, что водитель видел животных и мог избежать столкновения. Молодой человек не имел водительских прав, но являлся собственником машины.

Региональные автоинспекторы нашли недостатки дорожного полотна, что также могло быть причиной аварии. Следователи проводят проверку.