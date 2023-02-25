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Суд обязал судебных приставов выплатить рязанской пенсионерке более 200 тысяч рублей ущерба
Женщина проходила должником по исполнительному производству. У нее арестовали автомобиль, но не продали на торгах, а после этого не вернули.

Суд обязал судебных приставов выплатить рязанской пенсионерке более 200 тысяч рублей ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщина проходила должником по исполнительному производству. Приставы арестовали ее автомобиль Mercedes-Benz 1992 года выпуска.

Машину выставили на торги, но не продали — взыскатель отказался от нее. После этого автомобиль должны были вернуть владелице, но не вернули.

Прокуратура провела проверку, после чего обратилась в суд с требованием взыскать с судебных приставов в пользу пенсионерки 223 500 рублей.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.