Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
Вск, 26
Пнд, 27
-1°
ЦБ USD 74.71 -0.15 23/02
ЦБ EUR 79.57 -0.19 23/02
Нал. USD 75.01 / 76.29 25/02 08:00
Нал. EUR 78.4 / 76.29 24/02 08:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
2 435
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
3 836
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
4 246
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
6 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Скопинского маньяка заметили на свободе

Скопинского маньяка Виктора Мохова заметили на свободе. Об этом пишет «МК».

После освобождения из тюрьмы в доме Мохова произошла пьяная драка и один из гостей убил другого. Скопинскому маньяку предъявили обвинение по статье «Укрывательство преступлений» и арестовали.

Жители Скопина заявили, что 24 февраля видели Мохова в одном из магазинов.

В правоохранительных органах «МК» заявили, что мужчину освободили из-под стражи 23 февраля: Мохов провел в СИЗО полгода.

Следствие по делу завершилось, обвиняемый содействовал и показал место, куда был спрятан труп. Тем не менее, по делу ожидается суд.

Отмечается, что во время заключения дом Мохова разграбили. Сам он в заявлении сообщил, что неизвестные сорвали даже батареи отопления.

По подозрению в краже задержали местного жителя.

За Виктором Моховым установлен административный надзор, место жительства он сменил. Кроме того, в отношении него действует ряд запретов: участие в культурно массовых мероприятиях, общение со СМИ.