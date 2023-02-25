Скопинского маньяка заметили на свободе

Скопинского маньяка Виктора Мохова заметили на свободе. Об этом пишет «МК».

После освобождения из тюрьмы в доме Мохова произошла пьяная драка и один из гостей убил другого. Скопинскому маньяку предъявили обвинение по статье «Укрывательство преступлений» и арестовали.

Жители Скопина заявили, что 24 февраля видели Мохова в одном из магазинов.

В правоохранительных органах «МК» заявили, что мужчину освободили из-под стражи 23 февраля: Мохов провел в СИЗО полгода.

Следствие по делу завершилось, обвиняемый содействовал и показал место, куда был спрятан труп. Тем не менее, по делу ожидается суд.

Отмечается, что во время заключения дом Мохова разграбили. Сам он в заявлении сообщил, что неизвестные сорвали даже батареи отопления.

По подозрению в краже задержали местного жителя.

За Виктором Моховым установлен административный надзор, место жительства он сменил. Кроме того, в отношении него действует ряд запретов: участие в культурно массовых мероприятиях, общение со СМИ.